三重県尾鷲市で航空スポーツ教室が開かれ、子どもたちが熱気球を体験しました 【写真を見る】空から尾鷲の景色を楽しむ小学生29人が「航空スポーツ教室」で熱気球を体験 (参加した子どもたち）「想像以上に高かった」「1回は怖いと感じたけど慣れて、景色がきれいという感じだった」熱気球から眺める景色を楽しむ子どもたち。普段なかなか体験することができないスカイスポーツを子どもたちに体験してもらお