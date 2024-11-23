「PEANUTS Cafe」は、2025年1月1日（水）から、PEANUTSファン必見のアイテムが詰まった「2025 LUCKY BAG」を、全国の店舗で順次発売。「PEANUTS Cafe オンラインショップ」では、11月27日（水）10時00分より先行予約販売を開始する。【写真】トートバッグのカラーは全2色！福袋の詳細■2万円相当のアイテム今回5度目の発売となる「2025 LUCKY BAG」は、さまざまなラインナップの中からランダムにチョイスされた2万円相当のア