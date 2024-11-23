104回目を数える天皇杯の決勝戦が11月23日に開催。ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦する。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。■G大阪GK22一森純DF２福岡将太３半田陸４黒川圭介20中谷進之介MF９山田康太10倉田秋16鈴木徳真17山下諒也23ダワンFW13坂本一彩控えメンバー）GK１東口順昭MF14福田湧矢15岸本武流27美藤倫47ファン・アラーノ97ウェルトンFW11イッサム・ジェバリ【画像】サポーター