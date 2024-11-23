阪神の藤川球児監督が２３日、「ファン感謝デー２０２４」冒頭でスピーチを行い、来季のＶ宣言を行った。大歓声とともにマイクを握ると「皆様、おはようございます。新監督に任命されました藤川球児です」と切り出し「来年は必ずここにいるメンバーで勝ちます」と力強く宣言した。球場を見渡しながら「これだけ内野から外野までたくさんのファンが集まってくださるのが阪神タイガース。それを誇りに思い、来シーズン必ずみん