岐阜県庁２階の食堂の食券をコピーして使ったとして、同県は２２日、砂防課の課長級男性職員（５０）を停職４か月の懲戒処分にした。発表によると、職員は昨年６〜７月、自宅のコピー機で食券（回数券）を偽造して２、３回使い、今年２月にも偽造した食券を１回使用した。２月に使用した食券の大きさやミシン目が不自然だったため、食堂の委託業者が偽造に気づいた。警戒していた翌日、職員が正規の食券を使用し、前日の偽造