民教協＝民間放送教育協会の番組「日本のチカラ」でSBSテレビが制作した作品が奨励賞に選ばれ、11月22日に表彰式が開かれました。 【写真を見る】伊豆おはな～家族をつくる介護タクシー～ 民間放送教育協会「日本のチカラ番組選奨」の奨励賞 福島市で表彰式 「日本のチカラ番組選奨」の奨励賞に選ばれたのは、SBSテレビで2023年10月に放送した番組「伊豆おはな～家族をつくる介護タクシー～