静岡市で11月23日、静岡グルメを堪能できるイベントが開かれていて、午前中から多くの人でにぎわっています。 【写真を見る】「静岡の食」がテーマのグルメイベント「カンパイ＆マルシェ2024」多くの人でにぎわう 静岡市駿府城公園で開催 「カンパーイ」 静岡市葵区の駿府城公園で開催されているのは「静岡の食」がテーマのグルメイベント「カンパイ＆マルシェ2024」です。3回目を迎えるこのイベントには、静