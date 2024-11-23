22日午後、ソウル江南（カンナム）区狎鴎亭（アックジョン）で行われた美容機器ブランド「CERAMATH」のイベントにジェジュン、EXOのチャンヨル、カン・ダニエル、BewhYが出席した。・ジェジュン、偽画像から熱愛説が浮上も…自ら否定「捏造するならもっと誠意を尽くして」・【PHOTO】SUPER JUNIOR ヒチョル＆EXO チャンヨル＆TXT ボムギュ、チョ・セホの結婚式に出席