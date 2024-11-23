Daniel Trotta[２２日 ロイター] - トランプ次期米大統領は２２日、米国の公衆衛生政策を指揮する医務総監に、家庭医学医でフォックス・ニュースの出演者であるジャネット・ネシェワット氏を指名した。新政権の顔としてテレビ出演者を優先する姿勢が改めて示された格好だ。「ネシェワット博士は予防医学と公衆衛生の熱心な支持者であり、強力なコミュニケーターだ」と、トランプ氏は声明で述べた。「彼女は、米国人が手頃で質