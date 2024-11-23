今日23日(土:勤労感謝の日)〜明日24日(日)は、再び寒気が南下し、師走並みの寒さ。特に、今日23日は全国的に北風が強く、気温の数字以上に寒く感じられそう。この先も天気ポイントは「激しい寒暖差」です。来週前半は「暖気優勢」で東京や大阪で20℃超えも、後半は「寒気優勢」で気温は一気に急降下。体調管理に注意が必要です。今日23日(土:勤労感謝の日)前日より気温ダウン↓昨日22日(金)は、関東〜九州で小春日和となり、東京