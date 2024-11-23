阪神の「ファン感謝デー」が２３日、兵庫県西宮市の甲子園で始まり、藤川球児監督（４４）が就任後、初めてファンの前であいさつを行った。藤川監督が「皆さま、おはようございます。新監督に任命されました藤川球児です」と切り出すと、大きな拍手が起こった。続けて「まずは、今シーズンまで指揮を執られた岡田彰布監督に成り代わり、今シーズンのお礼を申し上げたいと思います。今シーズン、阪神タイガースは甲子園球場１