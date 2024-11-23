楽天が23日、本拠の楽天モバイルパークでファン感謝祭を開催。球団創設20周年を記念して、今年のテーマは「犬鷲成人式〜おかげさまで20鷲年〜」。成人式にちなんだイベントやフォトスポットが登場し、午前中からファンが記念撮影に興じた。