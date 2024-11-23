阪神のファン感謝デー2024が甲子園球場で行われ、ファンへのサプライズとして来季の新ユニホームが発表された。近本、佐藤輝がホーム、中野がビジターユニホームを着用して登場。球団創設90周年を迎える来季の戦闘服は「シンプル」「シック」がテーマで今季までホーム用帽子のつばにあった黄色は消えて黒を基調とした配色となる。近本は「伝統ある球団でこのクラシックなユニホームを着て1年間頑張っていきます」と決意表明