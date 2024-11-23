映画『ウルトラマンアーク THE MOVIE 超次元大決戦！光と闇のアーク』が、2025年2月21日より公開されることが決定し、特報が解禁された。【動画】映画『ウルトラマンアーク THE MOVIE 超次元大決戦！光と闇のアーク』特報日本時間毎週土曜9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信中の人気テレビシリーズ『ウルトラマンアーク』。本作のメインキャストに加え、『ウルトラマンブレーザー』のメインキャストや辻本貴