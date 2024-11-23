アニメ「プリキュア」シリーズ第21弾『わんだふるぷりきゅあ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第42話「みんなのおうちのワンダフル！」が、あす11月24日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】みんなで写真を撮りに行こう第42話予告映像今作では、プリキュア史上初となる犬のプリキュアが誕生。動物と人が仲良く暮らす街・アニマルタウンを舞台に、犬と飼い主、猫と飼い主など、動物と人の間に