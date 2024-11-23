【ワシントン共同】トランプ米次期大統領は22日、国家安全保障問題担当の大統領筆頭副補佐官にアレックス・ウォン元国務副次官補を任命すると発表した。第1次トランプ政権では、トランプ氏と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の首脳会談に向けた交渉に取り組んでおり、次期政権でも北朝鮮政策の中核を担うとみられる。