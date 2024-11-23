ＤｅＮＡのファンフェスティバルが２３日、横浜スタジアムなどで行われた。オープニングセレモニーの冒頭で三浦大輔監督が青いだるまに目を入れた。今シーズン開幕前の２月の必勝祈願でファンが左目を書き入れた必勝だるま。リーグ３位から下克上でＣＳを勝ち上がり、ソフトバンクとの日本シリーズを２連敗からの４連勝で制して１９９８年以来、２６年ぶりの日本一に。大願を成就し、だるまの両目がそろった。