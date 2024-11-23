貴金属やブランドバッグなど総額20億円相当の質流れ品などが販売されるチャリティフェアが、東京・大田区で開かれています。ハワイから来た女性「午前6時50分から並んでいます。バッグを買いたいです」今回で88回目を迎える「シッチーのチャリティフェア」では、質流れ品や新品を含む金融流れ品の貴金属やブランドバッグ、腕時計などおよそ7万点、総額20億円相当が販売されます。来場者の7割近くが外国人で、円安を受けて、