気象台は、午後0時15分に、大雨警報（土砂災害）を上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・上越市に発表上越では、23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上越市□大雨警報【発表】・土砂災害23日夜遅くにかけて警戒