◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２スーパーラウンドベネズエラ―米国（２３日・東京ドーム）プレミア１２米国代表で１番打者を務めるＣ・シンプソン外野手（２４）が初回から“神足”を披露した。ベネズエラ先発のバルガスから初回先頭の第１打席で左前打を放つと、次打者の３球目にスタート。ベネズエラ側がリプレー検証を要求する際どいタイミングとなったが、セーフのまま判定は変わらず二盗成