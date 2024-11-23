◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２スーパーラウンドベネズエラ―米国（２３日・東京ドーム）日本の決勝進出が決まる可能性があるベネズエラ―米国戦でＮＰＢの白井一行審判が球審を務めた。初回にベネズエラ先発右腕・バルガスがストライクを奪うと、日本ではおなじみのストライクコールが東京ドームに響き渡った。日本戦のような鳴り物や応援はなく、物静かなスタンドには白井球審の声が響き渡り