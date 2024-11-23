俳優の佐野勇斗が22日、自身のインスタグラムを更新し、出演中の連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の主人公を演じ、自身と恋人役の橋本環奈との2ショットを公開している。【写真】仲の良さが伝わってくる佐野勇斗＆橋本環奈佐野は本作で、橋本演じるヒロイン・米田結の恋人・四ツ木翔也を演じており、19日に放送された第8週・第37話では、結と翔也が神戸デートをする様子が描かれた。そこで、これ