エンゼルスは２２日（日本時間２３日）、エース左腕Ｐ・サンドバルを自由契約（ノンテンダーＦＡ）にすると発表した。サンドバルは６月２１日（同２２日）のドジャース戦で先発。元同僚の大谷との打席で左肘を負傷し、緊急降板した。左肘じん帯断裂で再建手術を受けたが、来季中の復帰も絶望視されている。今オフが３回目の年俸調停のタイミングで、全休の可能性が高い選手にＦＡ獲得前通例の高額契約を提示するわけにもいかず