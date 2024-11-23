スノーボード元五輪代表の藤森由香さん（３８）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。１１月２２日の「良い夫婦の日」にちなんで投稿。「偶然にも去年の今日、良い夫婦の日に、まだ赤ちゃんがお腹にいる時に写真を撮ってたのを見つけた（２枚目の写真）」と当時のマタニティー姿も見せた。「７月には結婚５年目、木婚式を迎え、お互い慣れない環境で大変な事のほうが多くて喧嘩も多いけど、家族