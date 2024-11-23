桜島で２３日未明、爆発的噴火が発生しました。気象台によりますと２３日午前０時５２分に桜島のが発生し、噴煙が火口から２３００ｍの高さまで上がりました。 この噴火で大きな噴石が火口から８００ｍから１．１キロの６合目まで飛散しました。噴煙の量はやや多量で、灰は鹿屋市、垂水市、錦江町、南大隅町、肝付町方向に流れました。桜島で爆発的噴火が発生したのはことし３７回目です。 桜島では噴火警戒レベル３の入山規制が