店主の高齢化などで後を継ぐ人が見つからず、地域で親しまれた店や企業が廃業するケースが後を絶ちません。家族以外から適任者を探す、官民挙げたマッチングが進むなどして後継者の不在率は5年前より改善傾向にありますが、なお約半数に上る状況です。そこで今回の#みんなのギモンでは、「後継者不足で…町のお店消える？」をテーマに解説します。■後継者難で倒産1〜10月で455件小野高弘・日本テレビ解説委員「あの味大好きでよ