今年7月15日、女子800mの日本記録を19年ぶりに更新した久保凛（16、東大阪大敬愛高校）。自身が生まれる前につくられた2分00秒45（杉森美保）の記録を破り、日本人女子初の1分台、1分59秒93での日本新だった。今、日本陸上界で最も勢いがある高校生をシドニーオリンピック™の女子マラソン金メダリストの高橋尚子氏が取材。来年東京で行われる世界陸上、4年後のロサンゼルス五輪を目指す久保は、1時間を超える陸上談義で、高