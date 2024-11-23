「ストレス社会の幸福度を上げる」というミッションを掲げるC-position株式会社から、リラクゼーションドリンク「BECHILL」が【勤労感謝の日】である11月23日（土）に発売されます！エナジードリンクブームの後は、リラクゼーションドリンクが脚光を浴びるかも!?気になる風味や成分をご紹介します♪ 【トヨタが本気で”お昼寝専用シート”を開発!?】眠りをサポートする機能満載で15分でス