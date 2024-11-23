2024年11月21日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国に留学するインド人学生数が15年ぶりに中国人を上回ったと報じた。記事は、米国務省と非営利組織の国際教育研究所（IIE）が18日に発表したデータで、前年度（2023年9月〜24年6月）に米国の大学に留学した外国人学生のうち、インド人が33万1600人で29％を占めて2009年以降で初めて中国を抜いて最も多くなったと紹介。インドは昨年