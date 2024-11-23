【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Buddy Buddy」は“PEANUTS”の75周年アニバーサリーソング NiziUが2025年2月にリリースする1stミニアルバム『AWAKE』に収録の「Buddy Buddy」の一部が【PEANUTS 75周年アニバーサリーソング】NiziU「Buddy Buddy」Special Videoとして解禁。 自身がアンバサダーを務める世界的IPである“PEANUTS”の「75周年アニバーサリーソング