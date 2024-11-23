今回は、『小樽洋菓子舗ルタオ』の20周年記念菓『ルコッタ』をご紹介します。 ふわふわのオムレットと優しい甘さのリコッタ 画像：株式会社ケイシイシイ 2024年11月1日（金）から『ルタオ』オンラインショップにて販売されている『ルコッタ』（2,376円）は、『ルタオ』の20周年記念菓として登場したチーズケーキです。 イタリア産リコッタを使ったミルクの自然な甘みが感じられるリコッタクリームと、ミル