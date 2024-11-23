首都圏では気温の上下が激しい週となった。J-CASTトレンドで最近公開された記事のなかから、編集部が特に「これは！」と選んだオリジナル記事をご紹介しよう。バーチャルでゆるキャラと遊ぼう■ハリセンボン近藤春菜・箕輪はるか「月旅行」へ宇宙体感施設のVRに大興奮お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんと箕輪はるかさんが2024年11月21日、東京都内で行われた「宇宙体感施設『Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウ