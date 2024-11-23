世界職業技術教育発展大会テーマ展開催中国天津市21日、職業教育テーマ展で茶芸を披露する参加者。（天津＝新華社記者/趙子碩）【新華社天津11月23日】中国天津市で20〜22日、2024年世界職業技術教育発展大会が開かれた。教育の改革と発展成果を紹介する展示面積約5600平方メートルの職業教育テーマ展も実施された。世界職業技術教育発展大会テーマ展開催中国天津市21日、職業教育テーマ展を見学する来場者。（天津＝新華社