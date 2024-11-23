漫才コンビ・囲碁将棋の文田大介と根建太一がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。コンビを組んで２０年。単独ライブ２０２４「曼珠沙華（まんじゅしゃげ）」を１２月１日に大阪・なんばグランド花月、１２月２８日に東京・ルミネｔｈｅよしもとで開催するなど、舞台、テレビ、ラジオで精力的に活動している。印象的な出来事、これからの目標などについて語った。 【写真】これからの目標などにつ