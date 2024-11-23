任期満了に伴う山形県天童市の市長選挙は24日、告示されます。これまでに新人2人が出馬を表明し、16年ぶりに選挙戦となる見通しです。天童市長選に出馬を表明しているのは、いずれも無所属の新人で、前天童市議会議員の笹原隆義さん（43）と前天童市副市長の新関茂さん（67）の2人です。笹原さんは、女性の創業支援などによる雇用対策強化や町内会の負担軽減に向けたデジタル技術の活用などを掲げています。新関さんは、部活動の地