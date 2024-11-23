熊本県は、九州新幹線の沿線地域で４〜６月に行った騒音調査の結果を公表した。２４地点のうち２２地点で、国の環境基準（住居用地は７０デシベル以下、商業地域などは７５デシベル以下）を超えた。県は今後、独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とＪＲ九州に原因の究明と対策を求める。調査は、県が宇城市や玉名市などで計８か所、熊本市が５か所、八代市が１０か所、水俣市が１か所でそれぞれ実施した。このうち