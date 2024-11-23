札幌市北区屯田の「イトーヨーカドー屯田店」跡地にきょう（2024年11月23日）、北海道初出店のスーパーマーケット「ロピア」がオープンしました。午前9時。多くの客が開店とともに店の中へと入っていきます。札幌市北区屯田に道内初出店となる「食生活・ラブラブロピア屯田店」がきょう（11月23日）オープンしました。店のコンセプトは「食のテーマパーク」。広い店