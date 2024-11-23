「ひよの山」を主役に、親方や兄弟子、ライバル力士などの仲間たちが揃う、日本相撲協会のマスコットキャラクター「ハッキヨイ！せきトリくん」。【画像】なんと総勢50人…横綱・千代の富士も「これがいい！」と即決した、日本相撲協会の公式キャラクター「せきトリくん」の全キャラ相関図を見るせきトリくん「ひよの山」のプロフィール日本相撲協会HPより日本相撲協会のSNSにはぬいぐるみや着ぐるみがたびたび登場し、アイコ