「大相撲九州場所・１４日目」（２３日、福岡国際センター）西前頭５枚目の琴勝峰（佐渡ケ嶽）が休場した。日本相撲協会に「左母趾（ぼし）ＭＰ関節脱臼、第１中足骨遠位端剝離骨折疑いにて約２カ月間の治療を要する見込み」との診断書を提出した。休場は昨年夏場所以来通算４度目。１３日目まで３勝１０敗と不振だった。１４日目の対戦相手、王鵬は不戦勝となる。今場所の十両以上の休場者は、横綱照ノ富士らに続い