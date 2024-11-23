22日午後、ASTROのチャウヌが、ソウル城水洞（ソンスドン）で開かれた時計ブランド「オーデマ ピゲ」のイベントに出席した。・BTS ジンからIU、ASTRO チャウヌまで…韓国の大学入試を控え受験生たちを応援！・イ・ジェフン＆ASTRO チャウヌら出演の新バラエティ番組「フィンランド間借り暮らし」予告映像を公開