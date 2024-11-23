22日午後、BTS（防弾少年団）のJ-HOPEが、ソウル城水洞（ソンスドン）で開かれた時計ブランド「オーデマ ピゲ」のイベントに出席した。・BTSのJ-HOPE、先輩イ・ヒョンのラジオ番組に初回ゲストとして出演決定…様々なエピソードに期待・BTSのJ-HOPE、フェスを満喫！？魅力的なファッションにも注目