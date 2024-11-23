歌舞伎俳優の市川團蔵（いちかわ・だんぞう、本名市川和雄さん〈いちかわ・かずお〉）さんが19日、誤嚥（ごえん）性肺炎による敗血症性ショックのため、死去した。73歳だった。葬儀は家族で行った。祖父は八代目市川團蔵。1956年に初代市川銀之助を名乗り、初舞台を踏んだ。二代目尾上松緑に師事し、87年に九代目團蔵を襲名した。「義経千本桜大物浦（だいもつのうら）」の武蔵坊弁慶といった時代物の豪快な役から、「髪結