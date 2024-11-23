ペンシルベニア州での選挙集会でトランプ次期大統領と壇上に立つリチャード・グレネル氏＝9月、スミストン（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は22日、トランプ次期米大統領がロシアのウクライナ侵攻を巡る問題に対応する特使を新たに設け、グレネル元国家情報長官代行の起用を検討していると報じた。実際に就任すれば、早期の戦闘終結を模索するトランプ氏の下で重要な役割を担うことになる。グレネル氏はトランプ氏