「食べマスあそーと ちいかわちいかわ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわハチワレ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわうさぎ パジャマver.」(398円 税込)の3商品が2024年11月26日（火）より、全国のファミリーマート1万6300店舗 （一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて発売。それぞれ表情が5種類もある！＞＞＞ちいかわ・ハチワレ・うさぎの表情をすべて見る（写真13点）『ちいかわ』はイラス