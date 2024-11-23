神奈川県相模原市で自転車の女性が死亡したひき逃げ事件で、ダンプカーの運転手が逮捕されました。ダンプカーを運転していた横山真奈美容疑者（52）は、22日夕方、相模原市南区の交差点で自転車に乗っていた小椋江里子さん（50）をはねて死亡させて、逃げた疑いがもたれています。横山容疑者は、「自転車とぶつかった認識はない」と容疑を否認しています。