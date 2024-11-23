ランジェリーブランド｢BAMBI WATER(バンビウォーター)｣は、8月23日(金)に発売した『BAMBI WATER スタイルショーツ シームレス』に、秋冬シーズンにぴったりのベージュ、グレージュ、グレイッシュネイビーの新色3色を展開しました。シームレスな着心地で美しいヒップラインをかなえ、さらにさまざまなコーディネートが楽しめます。 スタイルショー