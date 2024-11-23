LE SSERAFIMが23日午前、日本でのスケジュールのため金浦（キンポ）国際空港を通じて大阪に出発した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・「NHK紅白歌合戦」TXT、ILLITが初出場！TWICE、LE SSERAFIMら全42組・LE SSERAFIM、日本3rdシングル「CRAZY」発売記念ポップアップ開催！東京＆大阪で12月に実施