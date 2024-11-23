第一園芸株式会社と株式会社西部緑化・フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社による「第一園芸みどりのまち共同事業体」が指定管理者として参画する「練馬区立 四季の香(かおり)ローズガーデン」にて、2024年12月1日(日)から25日(水)までガーデンイルミネーションが開催される。【写真】2023年の色彩のローズガーデンフォトスポット2023年のイルミネーション今回のイベントについ