プロボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手（31）が、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」とスポンサー契約を結んだ。金額は約30億円に上る。【写真をみる】見た目が「石油王」過ぎるサウジアラビア“長官”と井上尚弥選手石油産業に代わる国家事業としてエンタテインメント産業を掲げた同国のこのプロジェクトでは、過去にサッカー選手のロナウドやメッシ、ウサイン・ボルトやジャス