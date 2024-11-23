共和党全国大会でインタビューに答えるスコット・ベッセント氏＝７月１６日、ウィスコンシン州/Vincent Alban/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は２２日、ヘッジファンド経営者のスコット・ベッセント氏（６２）を次期財務長官に正式指名した。ＣＮＮはこの少し前、トランプ氏はベッセント氏を起用する方針だと報じていた。トランプ氏は声明で「スコットは世界随一の国際投資家、地政学と経済の戦略家として